Darende’de kültürel miras seferberliği

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, “Geçmişten günümüze gelen bu değerlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına herkese görevler düşüyor” dedi.
Darende Kaymakamı Enver Zengince, Darende Yuvalı Sokakta bulunan Sönmezler Konağında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Zengice, Darende’yi yılda 500 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, “Sönmezler Konağı, Tarihi Balaban Evleri, Soylu Konağı, Paksoy Konağı, Kemal Ağca Evi, Hacı Kıvanç Evi gibi kültürel miras özelliğindeki evleri işlevsel hale getirmek Darende’nin tanıtımına vizyon katacak değerlerdir. Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Darende de bu değerlerimizin sahiplenilmesiyle sağlanacak kamusal desteklemeler sayesinde Restorasyonları sonrası Odunpazarı, Beypazarı, Safranbolu gibi sırf konaklar anlamında Darende’nin de bir turizm merkezi olması kaçınılmazdır” diye konuştu.
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum