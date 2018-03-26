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Darende’de Mehmetçik için çekilen klip büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde Türk ordusuna destek için ilçe halkıyla klip çekildi.“Milletimizin Dilinden Kahraman Mehmetçik” isimli klipte kaymakamdan, doktorlara müftüden, hafızlara, kasaptan berbere, birçok meslek dalı mensubu vatandaş rol aldı.

Darende’de Mehmetçik için çekilen klip büyük ilgi gördü

Malatya’nın Darende ilçesinde Türk ordusuna destek için ilçe halkıyla klip çekildi.
“Milletimizin Dilinden Kahraman Mehmetçik” isimli klipte kaymakamdan, doktorlara müftüden, hafızlara, kasaptan berbere, birçok meslek dalı mensubu vatandaş rol aldı. Klipte Mehmetçik ve şehitler için vatandaşlar duygu düşünce ve dualarını Mehmetçiğe gönderirken, her zaman ordumuzun yanında olduklarını belirtti. Çekim ekibi, çekimler esnasında Türk milletinin Mehmetçik sevgisi ve halkın sonsuz desteğini gördüğünü belirttiler. Klipte şehitlere de yer verilirken, sonunda ise şehitler için dua edildi. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Darende’de Mehmetçik için çekilen klip büyük ilgi gördü

Darende’de Mehmetçik için çekilen klip büyük ilgi gördü

Darende’de Mehmetçik için çekilen klip büyük ilgi gördü

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