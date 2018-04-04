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Dargeçit ve Ömerli ilçelerine yeni kaymakamlar atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında görevden alınarak gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli Kaymakamlarının yerine atamalar gerçekleşti.Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili yerine Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu göreve getirilirken, Ömerli Kaymakamı yerine Ankara’dan henüz ismi öğrenilemeyen mülki amirin ataması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında görevden alınarak gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli Kaymakamlarının yerine atamalar gerçekleşti.
Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili yerine Gaziantep Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu göreve getirilirken, Ömerli Kaymakamı yerine Ankara’dan henüz ismi öğrenilemeyen mülki amirin ataması yapıldı.

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