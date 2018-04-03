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Dargeçit ve Ömerli kaymakamları açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Mardin'in Ömerli ve Dargeçit kaymakamları, FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ve Ömerli kaymakamları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erol Korkmaz ve Dargeçit Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

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