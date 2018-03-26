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Dargeçit'te terör örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Operasyon dolayısıyla kırsal bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla kırsal bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valiliğin açıklamasında, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, operasyon düzenlenecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 08.00'de Dargeçit'teki kırsal Tanyeri Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği vurgulandı.

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Dargeçit mardin

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