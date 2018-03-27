Dargeçit'teki terör örgütüne yönelik operasyon

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla kırsal bir mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı bu nedenle kırsal Tanyeri Mahallesi'nde dün saat 08.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Operasyonların sona ermesi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.