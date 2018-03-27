Dargeçit'teki terör örgütüne yönelik operasyon

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon dolayısıyla kırsal bir mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon yapılacağı bu nedenle kırsal Tanyeri Mahallesi'nde dün saat 08.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.
Operasyonların sona ermesi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
Tiangong-1 uzay istasyonu Türkiye’ye düşebilir
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Çin'den dünyaya çağrı!
Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum