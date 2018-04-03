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Darıca baharı kültür sanat etkinlikleri ile karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelen Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilçenin kültürel hayatına büyük katkı sunmaya devam ediyor.Birbirinden güzel programlarla nisan ayı boyunca Darıcalı vatandaşlara hizmet edecek olan kültür merkezinde üç adet resim sergisi ile birlikte bir adet el sanatları sergisi giriş kattaki fuaye salonunda ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi haline gelen Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle ilçenin kültürel hayatına büyük katkı sunmaya devam ediyor.
Birbirinden güzel programlarla nisan ayı boyunca Darıcalı vatandaşlara hizmet edecek olan kültür merkezinde üç adet resim sergisi ile birlikte bir adet el sanatları sergisi giriş kattaki fuaye salonunda ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Hafta sonları çocukların yoğun ilgi gösterdiği çocuk sineması ve tiyatroları ile yetişkinler için tiyatro ve söyleşiler ay boyunca devam edecek. Vatandaşların, programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere Darıca Kültür Merkezinin internet sitesinden ulaşabilecekleri bildirildi.

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