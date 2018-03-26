Darıca Belediyesi’nde personel eğitimleri devam ediyor

Darıca Belediyesi kurum içi personeline yönelik verdiği eğitimlere ’Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar’ konulu seminerle devam etti.
Darıca Belediyesi kurum içi personele yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede Avukat Kadir Erol tarafından ’Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar’ konulu seminer düzenlendi. Seminerde yaptığı konuşmasında kurum içi personelin bilgilerini yenilediklerine dikkat çeken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Kurum içi eğitimlerimiz ile birlikte personellerimizin bilgilerini yeniliyor ve halkımıza daha iyi hizmet vermelerini hedefliyoruz. Bu tür seminerler personelimizin mesleki gelişimine katkı açısından son derece faydalı oluyor. Herkesin doğumdan ölüme kadar her zaman öğreneceği bir şeyler vardır, bizler de bu düşünceden hareketle personelimize bu tür eğitimlerle, katkı sunma çabası içindeyiz. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarımız devam edecektir” dedi.
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