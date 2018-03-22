Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Gebze Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla denetimler yapılmaya devam ediyor. Pazar yerlerinde geliş gidişleri zorlaştıracak şekilde satış yapan seyyar satıcıların mallarına el konularak gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini belirtti.