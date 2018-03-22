Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Gebze Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla denetimler yapılmaya devam ediyor. Pazar yerlerinde geliş gidişleri zorlaştıracak şekilde satış yapan seyyar satıcıların mallarına el konularak gerekli cezai işlemler uygulanıyor.
Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini belirtti.
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı
Edirne'de kar yağışı başladı! İşte son hava durumu raporu
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum