HABER

Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine ara vermeden devam ediyor.Gebze Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla denetimler yapılmaya devam ediyor.

Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarının denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
Gebze Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından değişik mahallelerde kurulan semt pazarlarında vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla denetimler yapılmaya devam ediyor. Pazar yerlerinde geliş gidişleri zorlaştıracak şekilde satış yapan seyyar satıcıların mallarına el konularak gerekli cezai işlemler uygulanıyor.
Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edildi. Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini belirtti.

Darıca’da pazar denetimleri sürüyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arabasını gören şok yaşadı!

Arabasını gören şok yaşadı!

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

TSK paylaştı! İşte terör örgütünün muhabere merkezi

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.