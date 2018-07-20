Darıca'da yağmur etkili oldu; itfaiye aracı geçerken yol çöktü

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Sağanak nedeniyle Darıca'da yollar su ile dolarken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Bir anda bastıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bindikleri otobüs arıza yapan bir turist kafilesi de kaldırım üzerinde yeni araç gelmesini bekledi. Yağış sırasında Darıca itfaiyesinin aynı anda 10'dan fazla su baskınına müdahalede bulunduğu öğrenildi. Nene Hatun Mahallesi'nde bir olaya müdahale etmeye giden 41 RC 933 plakalı merdivenli itfaiye aracı ise İnönü Caddesi üzerinde yolun çökmesi nedeniyle çukura saplandı. Yola saplanan aracı kurtarmak için yoğun çaba harcandı.

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