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Darıca’nın pazarları denetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Darıca’da kurulan pazar yerleri Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlar halinde denetleniyor.Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirli zaman aralıklarıyla ilçede kurulan semt pazarlarını denetliyor.

Darıca’nın pazarları denetleniyor

Darıca’da kurulan pazar yerleri Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlar halinde denetleniyor.
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirli zaman aralıklarıyla ilçede kurulan semt pazarlarını denetliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda ekipler son olarak Nenehatun Mahallesi’nde kurulan Salı Pazar’ında gün boyunca denetimler gerçekleşti.
Denetimlerde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri amacıyla pazar yerlerinde geliş gidişleri zorlaştıracak şekilde satış yapan seyyar satıcıların mallarına el konularak gerekli cezai işlemler uygulandı. Hijyen koşulları, fiyatlar ve çalışanların kılık kıyafetinin yanı sıra terazilerin doğruluğu ve etiketlerin kontrolü gibi denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerin ardından Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan semt pazarları denetimlerinde genel olarak satıcıların kurallara uyduğu ancak bazı pazar yerlerinde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla uyarılar yapılarak gerekli cezai müeyyidelerin uygulandı” denildi.
Bundan sonra da bu tür denetlemelerin periyodik olarak devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların gönül rahatlığı içinde semt pazarlarından alışveriş yapabileceklerini ve eksiklik gördükleri noktalarda Zabıta Müdürlüğü’ne bilgi vermelerini istediler.

Darıca’nın pazarları denetleniyor

Darıca’nın pazarları denetleniyor

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