Darıyemezler Şıh Tepesi Camiinin temeli atıldı

Antalya’nın Kumluca İlçesi’ne bağlı Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler Mevkiinde yapılacak olan Şıh Tepesi Caminin temeli törenle atıldı.
355 Metrekarelik araziye yapılacak Sarıcasu Mahallesi Darıyemezler Şıh Tepesi Cami 300 kişilik olacak. 290 Metrekare genişliğindeki cami zemin + Mahfel (Bayan Katı) olmak üzere iki kattan oluşacak. Caminin bahçesinde çok amaçlı bir salon içeren müştemilatta bulunacak.
Temel atma töreninde konuşma yapan Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman, “Camiler dünya yüzünde Kabe’nin şubeleridir. Kâbe Allah’ın evidir. Ben inanıyorum ki bu camimiz hayırseverlerimiz sayesinde çok kısa zamanda yapımı tamamlanıp ibadete açılacaktır” dedi.
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ise “Mahalle halkımız Sarıcasu Darıyemezler Mevkiinin nüfus açısından geliştiğini bu yüzden bu bölgeye bir cami yapılmasını talep ettiler. İstişareler sonucunda bu tepeye yapmayı kararlaştırdık. Bu cami çok kısa bir zamanda bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız tarafından yapılacak ibadete açılacaktır.”
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