Darülaceze Başkanı Cebeci :

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, dünya nüfusunun her geçen gün yaşlandığını belirterek, "İleriki dönemde yaşlı bakım için Batılılar Türkiye'ye gelmek zorunda kalacak. Biz bu noktada hazırlıklarımızı yapmalıyız." dedi.

Cebeci, Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen "Tarihten bir sayfa: Geçmişten günümüze Darülaceze" konulu konferansta, Darülaceze'nin geçmiş medeniyetlerden aldığı bilgi, birikim ve merhamet ile çalıştığını anlattı.

Bugünün şartlarına ve teknolojisine ayak uydurarak, merhamet, inanç ve kadim medeniyeti de işin içine katarak bu sahada dünyada örnek olunması gerektiğinin altını çizen Cebeci, "Dünyanın peşinden giden değil, bu konularda dünyanın peşinden geldiği bir anlayışı ortaya koymalıyız. Çünkü buna bizim hem örf-adetimiz hem de inanç sistemimiz, dünyada bir numara olmak için yeter de artar bile. Batı medeniyetlerinden bizim farklı yönümüz zaten bu, bunu da Batı medeniyetlerinden Darülaceze'ye gelenler görüyorlar ve hayran oluyorlar." diye konuştu.

Ecdadın hoşgörüsünü ve medeniliğini anlamak için Darülaceze yeterli olduğuna işaret eden Cebeci, "O devirde düşmanların, 7 düvelin üzerimize saldırdığı devirde bile ecdadımız mazlum ve mağdura el uzatmış, dil, din, ırk, renk, mezhep ve ideoloji ayrımı yapmadan mazlumu-acizi kapısından çevirmemiştir. Kapıdan içeriye alırken 'Paran var mı?' diye sormamış. Ayrıca cami, kilise ve havrayı da o müessesenin içine yapmış." dedi.