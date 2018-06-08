Darülaceze sakinlerine gül takdimi

İSTANBUL (AA) - Darülaceze yöneticileri ve Ahde Vefa Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen programda Darülaceze sakinlerine gül dağıtıldı.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu Darülaceze Meclis Üyesi Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Darülaceze Başkan Yardımcısı İlhan Uğur, analiz uzmanı Taner Akkuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak katıldı.

Osmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada "Bu vesileyle ev sahipliği için Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yardımcısı İlhan Uğur, projenin mimarı Analiz Uzmanı Taner Akkuş, her defasında bizlerin halini ahvalini hatırlayıp soran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıkları hizmet maratonunu, 2,5 yılı idare meclis üyeliği, 3 başkanlık olmak üzere yaklaşık 6 yıldır devam ettirdiklerini anlattı.