HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Darülaceze sakinlerine gül takdimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Darülaceze sakinlerine gül takdimi

İSTANBUL (AA) - Darülaceze yöneticileri ve Ahde Vefa Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen programda Darülaceze sakinlerine gül dağıtıldı.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu Darülaceze Meclis Üyesi Şehzade Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Darülaceze Başkan Yardımcısı İlhan Uğur, analiz uzmanı Taner Akkuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak katıldı.

Osmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada "Bu vesileyle ev sahipliği için Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve yardımcısı İlhan Uğur, projenin mimarı Analiz Uzmanı Taner Akkuş, her defasında bizlerin halini ahvalini hatırlayıp soran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak'a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladıkları hizmet maratonunu, 2,5 yılı idare meclis üyeliği, 3 başkanlık olmak üzere yaklaşık 6 yıldır devam ettirdiklerini anlattı.

Bu zaman süresince kurumlarında kalan sakinlere verilen her türlü hizmetin en üst seviyeye çıkarılması için çalıştıklarını aktaran Cebeci, şunları kaydetti:

"Sakinlerimizin sosyal yaşamın içinde olması için sayısız etkinlikler düzenledik. 'Darülacezelik olmadan Darülaceze'ye gelin.' sözü mucibince, sivil toplum kuruluşlarının, toplumumuzun önde gelen sanatçılarının, siyasetçilerin ve hayırseverlerin kurumumuzda sakinlerimizle buluşmalarını sağladık."

Kırlak da Cebeci, Uğur, Osmanoğlu ve Akkuş'a teşekkür ederek, yaşlıların kendilerinin manevi büyükleri olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, Darülaceze’nin tüm sakinlerine gül takdimi ile son buldu.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
ek fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i albümünden fotoğraflarek fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i albümünden fotoğraflar
Çöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldüÇöpten torunlarına oyuncak çıkaran işçinin yüzü güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darülaceze Hamza Cebeci Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-devlet açıklaması!

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.