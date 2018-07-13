Daskyleion Antik Kenti kazıları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü yakınlarındaki Daskyleion Antik Kenti'nde 2018 dönemi kazı, koruma ve onarım çalışmaları başladı.

Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Manyas Gölü kıyısındaki Hisartepe'de yer alan Daskyleion'da 1954'ten beri sürdürülen kazı çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamasında, 35 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

Ekipte, Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin bulunduğunu aktaran İren, "Kazı ekibinde ayrıca bir epigrafın yanı sıra restoratörler ve mimarlar da var. Bu kazı sezonundaki çalışmalar, Akropolis ve Nekropolis'te devam etmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

İren, bu sezon Daskyleion'da arkeolojik kazıların yanı sıra jeolojik ve jeofizik çalışmaların da yürütüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: