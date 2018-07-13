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Daskyleion Antik Kenti kazıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Manyas Gölü yakınlarındaki antik kentte 2018 dönemi çalışmaları başladı - Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren: - "Daskyleion arkeolojik kazıları, bu sene kesintisiz geçen 31'inci yılını kutlayacak"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Manyas Gölü yakınlarındaki Daskyleion Antik Kenti'nde 2018 dönemi kazı, koruma ve onarım çalışmaları başladı.

Kazı Başkanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Manyas Gölü kıyısındaki Hisartepe'de yer alan Daskyleion'da 1954'ten beri sürdürülen kazı çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamasında, 35 kişilik kazı ekibi tarafından yürütülen çalışmaların ağustos ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.

Ekipte, Muğla Sıtkı Koçman, İstanbul, Orta Doğu Teknik, Çanakkale Onsekiz Mart, Anadolu, Mehmet Akif Ersoy ve Gazi üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencilerinin bulunduğunu aktaran İren, "Kazı ekibinde ayrıca bir epigrafın yanı sıra restoratörler ve mimarlar da var. Bu kazı sezonundaki çalışmalar, Akropolis ve Nekropolis'te devam etmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

İren, bu sezon Daskyleion'da arkeolojik kazıların yanı sıra jeolojik ve jeofizik çalışmaların da yürütüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk Çağ'daki kentlerin o dönemdeki coğrafi görünümünü anlamak ve toprak altındaki yapıları saptamak amacıyla yapılan ölçümler, son derece önemli bulgular sağlamaktadır. Ayrıca kazı ekibimiz, bilimsel çalışmaların yanında öncelikle Ergili Mahallesi olmak üzere bölge halkının kültür varlıklarını koruma bilincini geliştirmek için her sene farkındalık oluşturma faaliyetleri sürdürüyor. Daskyleion arkeolojik kazıları, bu sene kesintisiz geçen 31'inci yılını kutlayacak. Her sene olduğu gibi 2018 kazı sezonunda da koruma ve onarım çalışmalarında mahallemizin kadınlarının istihdam edilmesi planlanıyor."

Kazıların ana sponsorunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu vurgulayan İren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Ünal Çiftliği, Banvit, Birka Hijyen Malzemeleri'nin kazılara maddi destek verdiğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Dakyleion

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