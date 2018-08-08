HABER

Datça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:09 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça Belediyesi'nce döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yurt dışına tatile gidemeyenler, sosyal medyadan 'Kuru sabitledik!

Datça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça Belediyesi'nce döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yurt dışına tatile gidemeyenler, sosyal medyadan 'Kuru sabitledik! Datça'da 1 TL=1 TL' yazılı paylaşımla ilçeye davet edildi.
Dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanması nedeniyle yurt dışında tatil maliyetinin artması üzerine Datça Belediyesi'nce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan esprili paylaşım yapıldı. Havadan çekilen Datça manzaralı fotoğraf, üzerine 'Kuru sabitledik! Datça'da 1 TL=1 TL Bekleriz' yazılarak, paylaşıldı. Belediyenin esprili paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.
Datça Belediyesi Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Osman Akın, döviz kurundaki artışa dikkat çekmek için bu paylaşımı yaptıklarını belirterek, "Dolar 5 TL, euro ise 6 TL'yi aştı. Yurt dışında paramızın değeri düştü. Haliyle yurt dışı tatil maliyeti de büyük oranda arttı. Bu durum yurt dışında tatil planı yapanları çok üzdü. Biz de tatilciler yurt dışı yerine Datça'yı tercih etsin, döviz artışından etkilenmeden tatil yapsınlar, istedik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Datça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısıDatça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısıDatça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısıDatça Belediyesi'nden esprili tatil çağrısı

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Yeniköy'de hortum görüntülendiYeniköy'de hortum görüntülendi
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.