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Datça oyuncak şenliği ile renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 'Oyuncak ve Çocuk Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu.

Datça oyuncak şenliği ile renklendi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 'Oyuncak ve Çocuk Şenliği', renkli görüntülere sahne oldu.
Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde Kent Park'ta gerçekleştirilen şenlikte bir araya gelen yüzlerce çocuk, birbirinden ilginç oyunlar ve oyuncaklar eşliğinde unutamayacakları bir gün yaşadı. Şenlik kapsamında parkın çeşitli noktalarında kurulan atölyelerde çocuklar, keçe, ahşap, bez çanta boyama, resim, geri dönüşüm, mozaik çalışmaları yaptı. Yüz boyama standı miniklerin ilgi odağı oldu. Dans Grubu'nun dans ve jimnastik gösterisi ise büyük beğeni topladı. Datça Yerel Tohum Derneği ise her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları eğlendirirken, doğa bilincini öğretti. Minik doğaseverler, tanıtım çizelgesinde görüp özelliklerini öğrendikleri tohumları, onlarcasının arasında arayıp bularak hem oynadılar hem de tohumları tanıdı. Tohum bulamaca oyununda sonra her minik, seçtiği bir bitkinin tohumunu kendi elleriyle toprağa dikip suladı. Datça Kent Konseyi Kültür Sanat Bilim Grubu tarafından kurulan mozaik atölyesi, geleceğin sanatçılarının ilgi odağı oldu. Mozaik sanatını uygulamalı olarak öğrenen minikler, eğitmenlerdi eşliğinde kalıcı bir eser yapmanın heyecanını yaşadı. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilki 12 yıl önce gerçekleştirilen, oyuncak şenliğinin her geçen yıl gelişerek bugünlere geldiğini söyledi. Uçar, "Bir ülkenin geleceği, çocukların mutluluğundan beli olur. Ben ülkemin geleceğinden mutluyum. Çünkü gördüm ki çocuklar bugün bizden daha mutlular. Mutlu toplumun, mutlu çocukları, gelecekte ülkelerini daha iyi yerlere taşıyacaklardır" dedi.

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Datça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendiDatça oyuncak şenliği ile renklendi

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