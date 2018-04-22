Datça'da, doğaya koştular

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilki geçen yıl 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla düzenlenen 'Run Datça' koşusunun ikincisi, 'Doğaya Koş' adıyla bugün yapıldı.

Datça'da bir grup genç tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğe, her yaştan profesyonel ve amatör 500 koşucu katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı. 5 kilometre koşusuna katılarak, başarıyla tamamlayan ortopedik engelli 40 yaşındaki Gülay Şabba herkesin takdirini topladı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar koşu sonrası, Şabba'yı kutlayarak tebrik etti.

Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi paylaşan Ömer Oklu (1.22.42), Kevin Bora (1.27.23), ve Osman Duran (1.28.24) ile bayanlarda ilk üçe giren Benhür Öncel (1.41.57), Seher Sinem Berger (1.43.36) ve Şeyda Gül Akbulut'a (1.47.43) madalyaları, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından verildi.