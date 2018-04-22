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Datça'da, doğaya koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilki geçen yıl 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla düzenlenen 'Run Datça' koşusunun ikincisi, 'Doğaya Koş' adıyla bugün yapıldı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ilki geçen yıl 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla düzenlenen 'Run Datça' koşusunun ikincisi, 'Doğaya Koş' adıyla bugün yapıldı.

Datça'da bir grup genç tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) desteğinde gerçekleştirilen etkinliğe, her yaştan profesyonel ve amatör 500 koşucu katıldı. Datça Yarımadası'nın, Akdeniz sahilinde doğayla iç içe eşsiz bir parkurda gerçekleştirilen koşu etkinliği, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre, 5 kilometre, 2 kilometre halk koşusu ve 6-15 yaş arası çocuklar olmak üzere beş farklı kategoride yapıldı. 5 kilometre koşusuna katılarak, başarıyla tamamlayan ortopedik engelli 40 yaşındaki Gülay Şabba herkesin takdirini topladı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar koşu sonrası, Şabba'yı kutlayarak tebrik etti.

Etkinliğin 21 kilometre yarı maraton koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi paylaşan Ömer Oklu (1.22.42), Kevin Bora (1.27.23), ve Osman Duran (1.28.24) ile bayanlarda ilk üçe giren Benhür Öncel (1.41.57), Seher Sinem Berger (1.43.36) ve Şeyda Gül Akbulut'a (1.47.43) madalyaları, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır tarafından verildi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 kilometre koşusunda, erkeklerde ilk üçe giren Çağlar Kasım (39.21), Muzaffer Taylan (41.44) ve Seyran Güneş (42.46) ile bayanlarda ilk üç dereceyi paylaşan Selma Akgün (46.24), Serpil Kurd (49.33) ve Çağla Şengör'ün (49.36) ödüllerini verdi.

Etkinliğin, 5 kilometre koşusunda erkeklerde ilk üç dereceyi paylaşan Enis Biter (16.26), Çağrı Yüksel (19.18) ve Sergen Çelik (20.48) ile bayanlarda ilk üçün sahipleri Ece Vahapoğlu (26.84), Gamze Yağmur Çakmak (28.41) ve Feride Ünal (29.41) madalyalarını, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş'un elinden aldı. Yarışmada ayrıca yaş kategorilerinde dereceye girenlere de başarı plaketleri verildi.

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır törende yaptığı konuşmada; denizi, kumu ve güneşi güzel olan Datça'nın sadece yaz aylarında değil, yılın 4 mevsiminde her dakikası ile güzel olduğuna dikkat çekti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında, etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Datça'da buluşmak, Datça'da koşmak bir yarış değildir. Bugünü, ömrünüze bir gün daha ömür katacak gün olarak değerlendirin. Datça'nın güzelliklerini, gittiğiniz her yerde yakınlarınıza, dostlarınıza, arkadaşlarınıza anlatın" dedi.

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