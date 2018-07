Datça'da moringa ağacı yetiştiriyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde çiftçi Himmet Ölmez (45), Hindistan'dan getirttiği ve dünyada adından 'mucize bitki' olarak söz edilen, 'moringa' ağacının tohumlarından fidan yetiştirmeyi başardı.

Datça'nın Hızırşah Mahallesi kırsalında 8 dönümlük alanda çitçilik yapan Himmet Ölmez, Güney Asya bitkisi olarak bilinen ve zengin vitamin içeriği nedeniyle, 'her derde deva' olarak nitelendirilen moringa ağacı tohumlarından, iki yıl süren deneme çalışmaları sonucu 100'e yakın fidan elde etti. Moringa ağacının, tohumlarından çiçeklerine ve hatta köklerine kadar her yerinden faydalanıldığını belirten Ölmez, "Hindistan'dan önce, Amerika Birleşik Devletleri'nden üç kez tohum getirmek istedim. Ancak her seferinde gümrükten döndü. Daha sonra Çin üzerinden, Hindistan'dan tohum getirmeyi başardım. Yaklaşık 300 tohum geldi. İlk üretim denemelerine iki yıl önce başladım. Geçen yıl tohumlardan elde etiğim ve tarlaya diktiğim fideler, bu yıl tuttu. Boyları iki metreye kadar ulaşan fidanlar oldu. Hemen ardından fidelerin sayısını artırdım. Şu anda 100'e yakın moringa ağacı fidanım var. Geçen yıl diktiğim fidanlar bu yıl çiçek açtı, tohum verecek olan fasulyelerin boyları uzadı. Gelecek yıl çok daha fazla alanda moringa yetiştiriciliği yapacağımı umut ediyorum" dedi.

Datça ikliminin, moringa ağacı için elverişli olduğunu ifade eden Ölmez, "Bu yıl ilk kez elde ettiğimiz ağaçların yapraklarını pazarda satışa çıkardık. Demetini 5 liradan sattım. Büyük ilgi gördü. Yaş yaprakları yeşillik olarak salatalarda ve yemeklerde yeniliyor. Kurutulmuş yaprakları ise çay olarak içiliyor, özellikle et yemeklerinde baharat olarak kullanılıyor. Tohumlarının ise fıstık gibi yenildiğini biliyorum" diye konuştu.

Moringa bitkisinin yaş yapraklarından kendisinin de yediğini belirten Ölmez, "Çok yararlı bir bitki olarak nitelendiriliyor. Hatta internet ve sosyal medyada 'mucize ağaç' olarak adlandırılıyor. Ben de yeşil yapraklarını yiyorum, birçok faydasını gördüm. C vitamini ve fosfor bakımından da çok zengin olduğu belirtiliyor. Yapraklarını yediğimde, bacaklarımdaki yorgunluk ağrıları azaldı. Adeta vitamin almışım gibi etki gösteriyor" dedi.