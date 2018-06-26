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Datça'da seçim sonrası hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinin ardından plajlar yeniden hareketlenmeye başladı.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinin ardından plajlar yeniden hareketlenmeye başladı. Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasıyla haziran ayının son günleri ve temmuzun ilk haftası için rezervasyonlarda artış olunca otelcilerin yüzü güldü.

Datça'da, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'lere yaklaşırken, temmuz ayının ilk haftasından sonra doluluk oranlarının zirve yapması bekleniyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) eski yönetim kurulu üyesi ve Datçalı otel işletmecisi Süleyman Yıldız (43), bu yıl turizm sezonuna girilirken, okulların kapanış tarihine göre planlama yaptıklarını; ancak erken seçim nedeniyle sezonun gecikmeli başladığını söyledi. Erken seçim tarihinin turizm sezonunun başladığı aya denk gelmesinin, turizmi olumsuz etkilendiğini kaydeden Yıldız, "Haziran ayında sadece Ramazan Bayramı tatilinde kısa süreli olarak yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Datça genelinde yerli turist ağırlıklı çalıştığımız için seçim ve benzeri gelişmeler bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

REZERVASYONLAR ARTTI

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 8 Temmuz'da yapılması kararlaştırılan ikinci tura kalabilme ihtimalini göz önünde bulunduran tatilcilerin, planlarını 10 Temmuz sonrası için yaptıklarını dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Rezervasyonların neredeyse tamamı 9- 10 Temmuz tarihinden sonraya denk geliyordu. Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasının ardında kısmen de olsa hareketlilik arttı. Haziran ayı sonu ve temmuz ayının ilk 10 günü için rezervasyonlar almaya başladık. Doluluk oranlarımız yüzde 50'lere yaklaştı. Temmuz ayı ile birlikte doluluk oranlarımızın zirve yapacağını tahmin ediyoruz. Datça inanılmaz doğası, kültürü ve tarihi dokusuyla müthiş bir turizm bölgesi. İç pazardaki misafirlerimizi Datça'ya bekliyoruz."

'TATİLİMİZİ ÖNE ALDIK'

Seçimlerden sonra İstanbul'dan ailesiyle birlikte Datça'ya tatile gelen Volkan Sargın (28), "Seçimler ilk turda sonuçlanınca tatilimizi öne aldık. İstanbul'da oyumuzu kullandık. Seçim görevimizi yaptıktan 1 gün sonra Datça'ya geldik. Şimdi tatilimizi yapacağız. Seçimler ikinci tura kalsaydı gidip, oyumuzu kullanıp, tekrar dönecektik" dedi.

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