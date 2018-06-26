Datça'da seçim sonrası hareketliliği

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 24 Haziran seçimlerinin ardından plajlar yeniden hareketlenmeye başladı. Seçimlerin ilk turda sonuçlanmasıyla haziran ayının son günleri ve temmuzun ilk haftası için rezervasyonlarda artış olunca otelcilerin yüzü güldü.

Datça'da, 25 Haziran Pazartesi gününden itibaren otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'lere yaklaşırken, temmuz ayının ilk haftasından sonra doluluk oranlarının zirve yapması bekleniyor. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) eski yönetim kurulu üyesi ve Datçalı otel işletmecisi Süleyman Yıldız (43), bu yıl turizm sezonuna girilirken, okulların kapanış tarihine göre planlama yaptıklarını; ancak erken seçim nedeniyle sezonun gecikmeli başladığını söyledi. Erken seçim tarihinin turizm sezonunun başladığı aya denk gelmesinin, turizmi olumsuz etkilendiğini kaydeden Yıldız, "Haziran ayında sadece Ramazan Bayramı tatilinde kısa süreli olarak yüzde 80 doluluk oranına ulaştık. Datça genelinde yerli turist ağırlıklı çalıştığımız için seçim ve benzeri gelişmeler bizi olumsuz etkiliyor" dedi.