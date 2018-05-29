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Datça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça Belediyesi yetkilileri ve çevreciler, doğal ve arkeolojik sit alanında yükselen inşatın yıkımı için başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı.

Datça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça Belediyesi yetkilileri ve çevreciler, doğal ve arkeolojik sit alanında yükselen inşatın yıkımı için başlattıkları hukuk mücadelesini kazandı. Muğla 1. İdare Mahkemesi'nce verilen karar sonrası, belediye ekipleri kaçak inşaatın yıkımını gerçekleştirdi.
Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki, imara kapalı olan Sarı Liman mevkisinde yer alan, 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kaçak inşaat, Datça Belediyesi tarafından defalarca mühürlenip, yüksek para cezaları kesilmesine, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına rağmen devam etti, neredeye tamamlanma aşamasına geldi. Muğla 1. İdare Mahkemesi, Datça Belediye Encümeni'nin, geçen 27 Nisan'da aldığı yıkım kararını, mal sahiplerinin itirazı üzerine, 'ileride telafisi güç ve imkansız zararları önlenmesi' gerekçesiyle bir ay süreyle durdurdu, gerekli belgeleri belediyeden talep etti. Datça Belediyesi yetkilileri, kendilerinden talep edilen mühürleme tutanaklarını, fotoğraflar ile belediye encümenin yıkım ve para cezası kararlarını, inşaatın proje ve ruhsat taleplerinin olmadığına ilişkin yazıları ve tüm belgeleri, 1 aylık bekleme süresi dolmadan mahkemeye iletti.
Muğla 1. İdare Mahkemesi, tüm belge ve bilgileri göz önüne alarak, Datça Belediye Encümeni'nin yıkım kararına ilişkin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararını, 17 Mayıs'ta oybirliği ile kaldırdı. Mahkemenin verdiği kararın Datça Belediyesi'ne ulaşmasından ve tebligatların yapılmasından sonra, bugün kaçak inşaat yıkıldı.
Datça Belediyesi Fen İşleri ekipleri, jandarma ve belediye zabıtası ekipleri tarafından çevre güvenliğinin alınmasından sonra, Marmaris Müzeler Müze Müdürlüğü'nden görevlilerin gözetiminde yıkıma başladı. Sabah saatlerinde başlaması gereken yıkım, kaçak inşaattaki bir klimanın dışarı çıkarılması ve mutfak dolaplarının sökülmesi nedeniyle gecikmeli başlayabildi. İlk önce kaçak inşaatın bahçe duvarları yıkıldı. Daha sonra, kaçak yapılan binanın önündeki havuzun yıkımı yapıldı. Mutfak dolaplarının çıkarılmasından sonra ise, kaçak inşaatın yıkımına başlandı. Yıkımı, Datça'daki bazı sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve çevreciler de izledi.
Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, belediye ekiplerinin yıkım çalışmaları devam ederken, çevrecilerle birlikte yaptığı açıklamada, Datça'nın betonlaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Balkan, "Böyle bir alana inşat ruhsatı verilmesi söz konusu değil. Bir ay önce yıkılması gerekirken, Muğla 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verince yıkım yapılamamıştı. Şu anda yıkım başladı. Doğal sit alanına inşat yapılmasına izin vermedik. Datçalılar bu işin takipçisi oldu" dedi.

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Datça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldıDatça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldıDatça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldıDatça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı

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