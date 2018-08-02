HABER

Datça'dan sanat şölenine davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 10 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenen, '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'nin büyük açılışı 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 10 Şubat-31 Ekim tarihleri arasında 'Doğaya Saygı' temasıyla düzenlenen, '8'inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali'nin büyük açılışı 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan yerli ve yabancı 100'e yakın sanatçının eserlerinden oluşan, 11 kişisel ve karma serginin açılacağı sanat şölenine, tüm sanatseverler davet edildi. UKKSA'nın festival öncesi son konukları ressam Umur Türker koordinatörlüğünde bir araya gelen ressamlar oldu. Umur Türker, Mehmet Boztaş, Sunar Dramalı, Sezin Haşıcı, Violetta Mishchenko, Emel Atalay ve Funda Taraçıoğlu'ndan oluşan ekip, çalışmalarını tamamladı.

Datça'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan festivale katılacak olmaktan mutlu olduklarını belirten ressam Umur Türker, "UKKSA, festival süresince 55 ayrı sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu tür etkinlikler, dünyada böylesine geniş kapsamlı olarak pek yapılmıyor. Bu nedenle tüm sanatseverlerin desteğini bekliyoruz. Sanata ve sanatçıya kapılarını açan UKKSA'ya, böylesine zor böylesine meşakkatli bir işin altından kalktığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü hiçbir sponsorluk olmadan bu işi başarmaya çalışıyor. Türkiye'den ve yurt dışından her yıl yüzlerce sanatçı burada ağırlanıyor ve bu çalışmalara katılıyor" dedi.

PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır cezaFETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza
LGS sonucunda 'engelli' gösterilen öğrenci şoke olduLGS sonucunda 'engelli' gösterilen öğrenci şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Sabah 06.00'da gelen dehşet!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza

FETÖ'cü darbecilere 200 davada ağır ceza

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı

Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

Fatih'te öğrenci yurdunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.