DATÜB'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İSTANBUL (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Kassanov, yayımladığı tebrik mesajında, halkın istikrar ve güven için oyunu kullandığını ve ülkenin geleceği ile huzur ve barışı teminat altına aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde ortaya çıkan sonuçtan son derece memnun olduklarını aktaran Kassanov, Ahıskalı Türklerin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Ziyatdin Kassanov, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim sonuçları ile Türkiye kazanmıştır, demokrasi kazanmıştır, Türk dünyası ve dünya mazlumları ile İslam coğrafyası kazanmıştır. Türkiye'yi bölmek isteyen iç ve dış mihraklar kaybetmiştir. Değerli Cumhurbaşkanım, şahsım ve Ahıskalı Türk halkım adına seçim zaferinizi tebrik eder, güçlü Türkiye'nin daha da güçlenmeye doğru girdiği yeni dönemde başarılarınızın devamını dilerim."

