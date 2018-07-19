DAÜ Caretta Caretta yavrularını denizle buluşturdu

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sualtı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ile Mağusa Mesarya Lions Kulübü tarafından her yıl birlikte yaptıkları ‘Caretta Caretta yavrularının deniz ile buluşturulması’ etkinliği, bu yıl AIESEC Doğu Akdeniz Şubesi’nin de katkılarıyla, İskele Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Yumurtlama dönemi boyunca yuvaların tespit edilip koruma altına alınması için AIESEC Doğu Akdeniz’in yaptığı ve Merkez Sorumlusu Yrd. Doç Dr. Burak Ali Çiçek'in yürüttüğü projeye 8 farklı ülkeden 16 gönüllü öğrenci katıldı. Yapılan ortak çalışma sayesinde, yavruların yuvalardan güvenli bir şekilde çıkmaları konusunda ciddi emek harcandı.

İskele Bölgesi’nde Caretta Caretta yavruları bölge halkının da ilgi gösterdiği katılımla deniz ile buluşturuldu.

HAYATTA KALMA ŞANSLARI ARTTI

Yapılan araştırmalar neticesinde her yıl deniz ile buluşturulan Caretta Caretta yavrularının hayatta kalma şanslarının yüzde 1 veya 2 olduğu; yapılan gönüllü uğraş ve çabaların önemini gösteriyor. Katılımcılar, çevre ve canlılara karşı daha duyarlı olunması ile doğal hayatın korunması konusunda toplumda farkındalık yaratmak adına yapılan bu çalışmaların çoğalmasının gelecek için daha ümit verici olacağını belirtti.

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