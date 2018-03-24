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DAÜ mezunları İzmir'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

Mezunlar gecesine, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler de katıldı

İZMİR (AA) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in de katılımıyla İzmir'de bir araya geldi.

Bakan Çeler, DAÜ tarafından bir otelde düzenlenen mezunlar gecesinde yaptığı konuşmada, kendisinin de DAÜ Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördüğünü hatırlattı.

Çeler, okula kayıt yaptığı dönemde bakan olabilme hayalleri kurduğunu ama bu kadar hızlı olacağını hiç düşünmediğini ifade ederek, "Sizlerin hem Kıbrıslılarla hem birbirinizle hem de DAÜ'den mezun olan diğer arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler çok önemlidir. Bunu geliştirin, bunu daha ileriye taşıyın ve göreceksiniz bu bizi daha iyi günlere taşıyacaktır. Çok güzel bir etkinlik bunun daha da ileriye gitmesini ben de arzu ediyorum. DAÜ'lü olmak gerçekten bir ayrıcalıktır, okulumla gurur duyuyorum." diye konuştu.

KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin de DAÜ'nün 1979 yılında Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak 105 öğrenciyle yola çıktığını ve 1985 yılında DAÜ adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştüğünü anımsattı.

DAÜ'nün verdiği İngilizce eğitimle uluslararası bir kimlik kazandığını aktaran Emin, "Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir eğitim adasıdır. Aktif 16 üniversitemiz mevcuttur. Adamızda toplam 95 bin öğrenci eğitim almaktadır. Mevcut üniversitelerin en eski en köklü ve devlet üniversitesi olması ve uluslararası kabul görmesi sebebiyle en prestijli üniversitelerimizden biridir." dedi.

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da DAÜ'nün dünya genelinde yapılan en iyi üniversiteler arasında ilk 600 arasına girdiğini belirterek, Türk Üniversiteleri arasında da DAÜ'nün 7'nci sırayı aldığını ifade etti.

Kıbrıs'taki bir üniversite için bu sıralamaların çok ciddi bir başarı olduğunu vurgulayarak Kıbrıs'ın eğitim alan kişilere değer kattığı dile getirdi.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı mezunlar programı Zeki Çeler

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