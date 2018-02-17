Dava şehitlerine Kemalpaşa’da duygulandıran anma

Geçmişten günümüze canlarını vatan için vermiş şehitler Kemalpaşa’da düzenlenen programla anılırken, Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “İnşallah kıyamete kadar da bir öleceğiz bin dirileceğiz. Bu cennet vatan uğruna, ezanımız uğruna şehit olacağız ama bu vatandan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Vatan için canlarını vermiş şehitler anısına, Kemalpaşa Belediyesi tarafından Dava Şehitleri Anma Programı düzenlendi. 15 Temmuz Kültür Sarayında gerçekleşen programda konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçmişten günümüze kadar çeşitli vesilelerle şehit olan vatan evlatlarını anmak için program düzenlediklerini söyledi.
“Kıyamete kadar bir ölüp bin dirileceğiz”
Canlarını vatanları ve inançları uğrunda feda eden vatan evlatlarının aziz hatırlarını onları anlamak ve anlatmakla yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Uğurlu, “İnşallah kıyamete kadar da bir öleceğiz bin dirileceğiz. Bu cennet vatan uğruna, ezanımız uğruna şehit olacağız ama bu vatandan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar çok dava adamları çıkardı bağrından, çok şehitler verdi. Ama nice zamandır biz davamızı da unuttuk, dava adamlarımızı da unuttuk. Gönlümüz istedi ki karınca kararınca bin 400 yıllık davamızı hatırlayalım ve bu dava uğruna şehit düşenleri hatırlayalım. Kemalpaşa Belediyesi olarak karınca misali tarafımız belli olsun diye bugün de kıymetli hocalarımızla beraber Kemalpaşa’mızda Dava Şehitlerini Anma Programı’nı tertip ettik. Hele 15 Temmuz’da yüreğinde davası vatan olan, bayrak olan nice insanlarımızın tankların önüne nasıl yattığını gördük. Bugün bombalar İzmir’de, İstanbul’da, Diyarbakır’da, Erzurum’da patlamasın diye Afrin’de davası uğruna şehit olan vatan evlatlarımız varken, bizlerin de bunlara duyarsız kalması beklenemezdi. İnşallah yeniden o kızıl elma ülkümüzü, davamızı hatırlyacağız ve bu dava uğruna yitip giden nice dava adamlarını anacağız” diye konuştu.
Dereceye girenlere ödül
Tarihçi-Yazar Mehmet Çelik, Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Tekin, HUDER Genel Başkanı Avukat Hüseyin Kaya ile Medya ve İletişim Uzmanı Zeynep Bayramoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı programın sonunda, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren yarışmacılara da ödül verildi.
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