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Davanın kazananı belli oldu! Artık o ismi kullanamayacak

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:30 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İsmailağa cemaati, yıllardır cemaatin adını kullanarak televizyon ve dernekler kuran Masum Bayraktar’dan mahkeme kararı ile ismini geri aldı. Bayraktar, artık hiçbir mecrada İsmailağa ismini kullanamayacak.

Davanın kazananı belli oldu! Artık o ismi kullanamayacak

Geçtiğimiz günlerde Atatürk’e hakaretler yağdıran FM TV’nin de (İsmailağa Medya AŞ) Masum Bayraktar’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul 1. Sınai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 17 Ocak tarihli kararında, özetle şunlar kaydedildi:

MASUM BAYRAKTAR 5 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

“Davalının davacıya ait markayı izinsiz olarak ve markasal olarak kullandığı subut bulunduğundan davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, davacı şirkete ait ticari unvanın ticaret unvanından İsmailağa ibaresinin kaldırılmasına, unvan terkini yönündeki karar kesinleştiğinde ticaret sicil müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına, somut olaya uygun görülen 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesine, site içeriğinde keza TV yayını içeriğinde İsmailağa ibaresinin markasal olarak kullanıldığı subut bulmakla içeriklerin çıkartılmasına, mümkün olmadığı takdirde siteye erişimin engellenmesine karar verildi.”

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