Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Davanıza, liderinize sahip çıkın. Bu seçim bir beka meselesi. Biz de siyasi hırsı bir tarafa bırakarak, hiçbir karşılığı gözetmeksizin Cumhur İttifakı'na destek kararımızı açıkladık." dedi.

Çelebi, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, milletvekili adayları Bayram Salim Bozdemir, Mustafa Arslan ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, eski Demokrat Parti Kırıkkale İl Başkanı Adem Tonga ve arkadaşlarının Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda organize ettiği toplantıya katıldı.

Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Anavatan Partisinin iki dönem tek başına, üç dönem de koalisyonlarla Türkiye'ye çok ciddi hizmetler etmiş ve çığır açmış bir parti olduğunu söyledi.

Anavatan Partisinin önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin birliği, dirliği ve gelişmesi için de yegane katkıyı sağlayacak ender partilerden olduğunu savunan Çelebi, "Önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 14 parti birleşti. O zaman Erdoğan'ı kısıtlı imkanlarına rağmen bir parti destekledi. O da Anavatan Partisidir." dedi.