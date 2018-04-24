ANKAR (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim." dedi.

Arınç, AK Parti Genel Merkezi'ne saat 18.30'da gelişinde, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Kendisinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim saat 18.30." yanıtını verdi.