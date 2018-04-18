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Davraz’ın 60 sokağında çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerde altyapı ve dayanıklı asfalt çalışmalarına başladı.Isparta Halıkent Mahallesinde asfalt çalışmaları gerçekleştiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesinde de asfaltın ön çalışmalarına başladı.

Davraz’ın 60 sokağında çalışma

Isparta Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerde altyapı ve dayanıklı asfalt çalışmalarına başladı.
Isparta Halıkent Mahallesinde asfalt çalışmaları gerçekleştiren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesinde de asfaltın ön çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Davraz Mahallesinde yorgun asfalt freze ile kaldırılırken, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce de eksik ve yıpranmış olan altyapının gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Fen İşleri Müdürlüğünce Davraz Mahallesinde devam ettirilen çalışmaları yerinde inceledi. Günaydın, bahar aylarıyla birlikte altyapı ve dayanıklı asfalt çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Günaydın, “Davraz Mahallemizde 65 sokağımız daha önce yapılmıştı. Buna ilave olarak 60 sokağımız yapılacak. Böylelikle Davraz Mahallemizde tamamlanmış olacak. Bu yapılacak olan 60 sokağımızın asfalt kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kış aylarında da bazı noktalarda çalışma yapmıştık. Isparta’da bugün bin kilometrenin üzerinde asfalta doğru gidiyoruz. Bu ne kadar zamanda biter diye bir soru var. Ama biz 5-10 senede bitmesi zor olan konuyu kısa sürede bitiriyoruz. Halıkent Mahallesinde de asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Isparta’mızda asfalt çalışmalarımızın tamamı bitmiş olacak. Halkımız, muhtarlarımız benim mahallemde bir sokağım kaldı diyemeyecek. Şimdiden 10 kilometreyi bulan Davraz’daki bu yapılan çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize ve Isparta halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Davraz’ın 60 sokağında çalışma

Davraz’ın 60 sokağında çalışma

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