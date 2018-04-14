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Davutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

BATMAN'da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 yıldır zalim bir rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor.

Davutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor

Arif ARSLAN/Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - BATMAN'da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 yıldır zalim bir rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar"dedi.
Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Batman'da düzenlediği 'Duruş konuşmaları' etkinliğine katıldı.
Kültür Merkezi konferans salonundaki etkinliğe Batman Valisi Ahmet Deniz, Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Batman Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Belediye Başkanları, bazı il yöneticileri ile kalabalık bir topluluk katıldı. Eşi Sare Davutoğlu ile salona gelen Davutoğlu, salondaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Program öncesinde Kuran'ı Kerim okuyan Şam Emevi Camisi İmamı Minür Abdulcevad'ın sesinden etkilenen Davutoğlu, Suriyeli sığınmacıyı kucaklayıp tebrik etti.
Daha sonra bir konuşma yapan Davutoğlu, Suriye'de yaşanan iç savaşa dikkat çekerek, "Bizde Kudüs yok, Kudis-ü Şerif var. Şam yok, Şam-ı Şerif var. 7 yıldır zalim bir rejim Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar. Birçok ülke, kapılarını Suriyeli sığınmacılara açtığı için Türkiye'yi eleştirdi. Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam'daki Emevi Camisi'nde değil de bugün Batman'dadır? Onlar bir rejim baskısından kaçıp Türkiye'ye sığındılar. Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi'nde tekrar sesi yankılanacaktır. Böyle bir katliama sesini çıkaramayanlar, bize saldıranlar şunu unutmasınlar; o mazlumların duası yanımızdayken bize hiçbir şey yapamazlar. Bu zalimler karşısında son nefesimiz olana kadar Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Onlar Orta Doğu halklarının birleşmesini hep engellediler. Biz duyarsız davranamayız. Suriyelilere yaptığımız yardımı bu kardeşlerimiz hiç unutmayacak. İleride bu bir destan olarak anılacaktır. Cumhurbaşkanımız da, Suriyeli kardeşlerimize kapımızı sonuna kadar açmıştır. Bizler de üzerimize düşeni yaptık. Hala Suriyelilere kapımızı açtık diye bizi suçlayanlar var. Biz insanlık görevimizi yapmaya devam edeceğiz"dedi.
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Davutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyorDavutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyorDavutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyorDavutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor

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