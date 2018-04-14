Davutoğlu: 7 yıldır zalim rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor

Arif ARSLAN/Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - BATMAN'da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "7 yıldır zalim bir rejim, Suriyeli kardeşlerimizi katlediyor. Bir insanlık suçu olan kimyasalı kullanarak o direniş içindeki insanları katlediyorlar"dedi.

Ak Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Batman'da düzenlediği 'Duruş konuşmaları' etkinliğine katıldı.

Kültür Merkezi konferans salonundaki etkinliğe Batman Valisi Ahmet Deniz, Ak Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Batman Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Belediye Başkanları, bazı il yöneticileri ile kalabalık bir topluluk katıldı. Eşi Sare Davutoğlu ile salona gelen Davutoğlu, salondaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Program öncesinde Kuran'ı Kerim okuyan Şam Emevi Camisi İmamı Minür Abdulcevad'ın sesinden etkilenen Davutoğlu, Suriyeli sığınmacıyı kucaklayıp tebrik etti.