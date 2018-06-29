HABER

Davutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı.

Davutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu'nun mezuniyet törenine katıldı.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı 18. Mezuniyet Töreni Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Törene eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere meslek hayatları konusunda tavsiyelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, "Anne ve babalara sesleniyorum, bugün sadece sizler için değil, bundan sonra evlatlarınız üzerinden şifa bulacak bütün insanlar için özel bir gün. Evlatları yetiştirip mezun etmek her anne baba için büyük bir onur ve gurur vesilesidir ama bir hekim evlat yetiştirmişseniz, o hekim evladın daha sonra tedavi ettiği her hasta size minnettar olacaktır, sizi hayırla anacaktır. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Davutoğlu konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler İpek İzgin, Öykü Akkaş ve Aslı Altınbezer'e plaketlerini vererek tebrik etti. Davutoğlu törenin ardından yeğeni Ayşenur Babaoğlu ile sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.
FOTOĞRAFLI

Davutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldıDavutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldıDavutoğlu, doktor yeğeninin mezuniyet törenine katıldı

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldüGülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü
Uşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdülerUşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.