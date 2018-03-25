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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti 62, 63, 64’üncü Hükümetlerinin Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof.

Türkiye Cumhuriyeti 62, 63, 64’üncü Hükümetlerinin Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri kapsamında Bilgi, Bilinç ve Ahlak konulu konferans verdi.
Kimlik bilinci bağlamında yapılması gereken en önemli şeyin insanın kendisini tanımak olacağını dile getiren Davutoğlu, “Kendini tanımak, önce insani kimliğinin farkına varmakla olur. Kendi medeniyet kimliğinin farkına varmak. O medeniyet söz konusu olduğunda kendi öz kimliğinin farkında olmak ama başka hiçbir medeniyete de kapıları kapatmamak. Bu topraklarda yaşayan 80 milyon etle tırnak gibi iç içe geçmiş eşit vatandaşlardan oluşur. Kimse kimseyi dışlayamaz, kimse kimseye farkı nazarla bakamaz. Özellikle de Konya’da okuyanlar bu şehrin bir devlet şehri olduğunu bilecek. Devlet olmak demek, gelen herkesi adaletle ve muhabbetle karşılamak demektir. Şehir kimliğine sahip çıkacaksınız” dedi.

“Konya benim hocamdır”
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Konya’nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Konya benim hocam. Biri bana bir laf söylese güler geçerim. Biri bana kötü laf söylese kem söz sahibinin der susarım. Ama biri Konya’ya kem nazarla bakarsa, Konya’ya laf eder veya Konya’ya bir şey söylerse işte o zaman dur bakalım derim. Ya da Türkiye’ye. Çünkü o benim hocam, İstanbul benim hocamdır” diye konuştu.

“İnsanların kalbine girdiğinizde kimse sizi oradan çıkaramaz”
Gençlere kariyer planlaması yapmak yerine müktesebat planlaması yapmaları tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, “Bir şey olduktan sonra siyasetçi olun. Siyasetçi olduktan sonra bir şey olmayın. Kendisi olmadan siyasetçi olanlar memlekete çok zarar verdiler. Önce olun sonra ne olursanız onu olun. O olgunluğu yaşamadan kısa yoldan siyasete gireyim ve bir isim olayım, kısa yoldan iş hayatına gireyim ve çok zengin olayım, kısa yoldan ilim hayatına gireyim ve bir anda profesör olayım, televizyonlarda konuşayım derseniz kısa yoldan ulaştığınız her şeyi kaybedersiniz. Ama emek vererek ter ve gözyaşı dökerek ulaştığınız yeri kimse sizden alamaz. Ulaşacağınız şey de para, makam, mevki değil insanların kalbidir. Oraya girdiğinizde kimse sizi oradan çıkaramaz” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde yoğun ilgi gören programa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, programın sonunda kaleme aldığı eserlerini okurları için imzaladı.

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
2 / 6

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
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Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı
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