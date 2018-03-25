Davutoğlu’ndan “Bilgi, Bilinç Ve Ahlak” konferansı

Türkiye Cumhuriyeti 62, 63, 64’üncü Hükümetlerinin Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Prof. Ahmet Davutoğlu, Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri kapsamında Bilgi, Bilinç ve Ahlak konulu konferans verdi.

Kimlik bilinci bağlamında yapılması gereken en önemli şeyin insanın kendisini tanımak olacağını dile getiren Davutoğlu, “Kendini tanımak, önce insani kimliğinin farkına varmakla olur. Kendi medeniyet kimliğinin farkına varmak. O medeniyet söz konusu olduğunda kendi öz kimliğinin farkında olmak ama başka hiçbir medeniyete de kapıları kapatmamak. Bu topraklarda yaşayan 80 milyon etle tırnak gibi iç içe geçmiş eşit vatandaşlardan oluşur. Kimse kimseyi dışlayamaz, kimse kimseye farkı nazarla bakamaz. Özellikle de Konya’da okuyanlar bu şehrin bir devlet şehri olduğunu bilecek. Devlet olmak demek, gelen herkesi adaletle ve muhabbetle karşılamak demektir. Şehir kimliğine sahip çıkacaksınız” dedi.

“Konya benim hocamdır”

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Konya’nın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Konya benim hocam. Biri bana bir laf söylese güler geçerim. Biri bana kötü laf söylese kem söz sahibinin der susarım. Ama biri Konya’ya kem nazarla bakarsa, Konya’ya laf eder veya Konya’ya bir şey söylerse işte o zaman dur bakalım derim. Ya da Türkiye’ye. Çünkü o benim hocam, İstanbul benim hocamdır” diye konuştu.