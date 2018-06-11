DAVUTPAŞA'DA FABRİKA YANGINI 

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikadan yükselen duman bir çok semtten görülüyor. Ekiplerin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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