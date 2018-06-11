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DAVUTPAŞA'DA YANAN FABRİKA BİNASININ BİR KISMI ÇÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Davutpaşa'da  5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde  çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yanan fabrika binasının bir kısma çöktü.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın çöken kısmı
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

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