Dayak yediği eşini ve akrabasını duruşmada affetti

Adana'da eşini darbederek öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen kişi ile ona yardım ettiği ileri sürülen akrabası hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Ç. ve akrabası B.K. ile müşteki kadın G.Ç. katıldı.

M.Ç. savunmasında, olaydan 11 ay önce eşinin ailesinin yanına taşındığını söyledi.

Ayrı yaşamalarına rağmen eşiyle zaman zaman bir araya gelip yemeğe gittiklerini ve onunla barışmak istediğini anlatan M.Ç, şöyle devam etti:

"Olay günü teyzemin oğlu B.K. yanıma geldi. Durumu ona anlattım. Bir gül alıp eşimin çalıştığı yere gittik. Eşim işten çıktıktan sonra elinde cep telefonuyla biriyle konuşuyordu. Bununla ilgili tartıştık. Bu sırada eşimle yere düştük. Sonra bıçağı çıkartıp 'kendimi öldüreceğim' dedim. Sonra sakin bir yere gidip konuştuk. Eşim, boşluğa düştüğünü, internetten tanıştığı kişiyle telefonda konuştuğunu söyledi. Onu öldürmeye çalışmadım. "

Şikayetçi G.Ç. ise eşinin kendisine karşı bir eyleminin olmadığını, yere düşerken yüzünü çarptığını iddia ederek, "Hastaneye gittiğimde yüzümdeki morlukları görünce bir anlık sinirle eşim ve diğer sanıktan şikayetçi oldum. Yüzümü o halde görünce ceza alsın, akıllansın istedim. Aklım başına geldi. Kendisinin de aklı başına geldi. Barıştık. Görüşüne de cezaevine gidiyorum. Şikayetimden vazgeçtim." ifadesini kullandı.