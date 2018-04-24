Dayanışma Platformu üyeleri Diyarbakır ve Mardin’i gezdi

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu üyeleri Diyarbakır ve Mardin’i ziyaret etti.
Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli bir çok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ay ki toplantısını Diyarbakır ve Mardin gezisi şeklinde yaptı. Mardin gezisi dönüşünde platform üyeleri Diyarbakır girişinde bulunan Sarıkonak Karakolu Kontrol Noktasında vatani görevini yapan Serdivanlı Burak Karaman’ı da ziyaret etti. Platform üyeleri daha sonra Diyarbakır Valiliğini ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
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