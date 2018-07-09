 Dayısı ve yengesini kaybetti: 35 yıldır tren yolculuğu yapıyordu

Gökhan ÇELİK-Selen ÖZÇELİK/İSTANBUL, (DHA) TEKİRDAĞ Çorlu'da trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada dayısı ve yengesini kaybeden Halit Keskin, olayda makinistin ihmalinin bulunmadığını söyledi. Keskin, aile bireyleri ile birlikte davanın takipçisi olacaklarını belirtti.
"MAKİNİSTİN HATASI YOK"
Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada raydan çıkarak kaza yapan trende hayatını kaybedenlerin bir kısmı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Kurum önünde ailelerin acılı bekleyişi sürüyor. Kazada dayısı Gani Kartal ve yengesi Ruzibe Kartal'ı kaybeden Halit Keskin, “Hepimiz perişan haldeyiz. Evine dönecekti ama işte dönemedi. Devamlı trenle gidiyor geliyordu. Yaklaşık 35 senedir tren yolculuğu yapıyordu" dedi.
"BÜYÜK İHMAL VAR"
Ailenin iki çocuğunun olduğunu belirten Keskin, “Biri oğlu İsmail, kızı da nişanlıydı. 3 hafta önce nişanı yapıldı. Kasım ayında da işte düğünü vardı. Fakat şimdi ne olacak biz de bilmiyoruz. Trene Muratlı istasyonundan binmişlerdi. Henüz 5 veya 10 dakika olmuştu. Trene 3,5 binmişlerdi" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)
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