Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kavga sırasında dayısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan dayısı Ramazan Beşlioğlu'nu (32) vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Tahsin K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İlçede dün yeğeni Tahsin K. (18) ile tartışan ve çıkan kavgada vücudunun 6 yerinden bıçaklanan Ramazan Beşlioğlu (32) kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından kaçan zanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanmıştı.
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