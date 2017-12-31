DBP'li Arslan: Tek tip kıyafet uygulamasına karşı onurlu direniş gösterecekler

Şırnak'ta, DBP'nin 4'üncü İl Kongresi düzenlendi. İl binasında gerçekleştirilen kongreye DBP Eş Genel Başkanı Arslan'ın yanı sıra HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve çok sayıda DBP'li katıldı. Kongrede konuşan DBP'li Arslan, Kürt sorununun, demokratik yöntemlerle çözülememesi halinde gerilim politikalarının devam edeceğini ileri sürdü. AK Parti'nin, ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini savunan Arslan, "Bunun bir nedeni var. O da Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmemesinden kaynaklıdır. Biz, bu yaklaşımla bu inkar politikalarının devam etmesi durumunda, Türkiye halklarının daha çok acı yaşayacağını ifade ediyoruz. Bunu istemiyoruz. Gönlümüz istiyor ki bir an evvel bu topraklara barış gelsin, kardeşlik gelsin, huzur gelsin" diye konuştu.

DBP Eş Genel Başkanı Arslan, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan 'tek tip kıyafet' düzenlemesini de eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu 'tek tip kıyafet' ile aslında cezaevinde dışarıda tutuklayıp, teslim almaya çalıştığı siyasetçilere yetinmeyip, cezaevlerinde de onların iradelerini teslim almaya, onurlarını kırmaya yönelik bir yaklaşım içerisine girmektedir. İnsanları tutuklayarak, cezaevlerine alıyor. Yetinmiyor, bir de cezaevlerinde onların iradesini kırmaya çalışıyor. Başta partimizin Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel olmak üzere HDP eş genel başkanlarımız, onlarca milletvekilimiz, onlar da belediye başkanımız, binlerce yurtsever halkımız nasıl ki dışarıda AKP'nin zulüm politikalarını kabul etmeyip, cezaevlerini göze aldıysa biz, inanıyoruz ki AKP'nin bu tek tip kıyafet uygulamasına karşı da en onurlu direnişi göstereceklerdir. Kabul etmeyeceklerdir."

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