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DBP'li belediye başkanlarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan DBP'li Viranşehir eski belediye başkanı Emrullah Cin, yardımcısı Şeyhmus Çakırtaş ile eski Suruç Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapse mahkum edildi

Şanlıurfa'da "terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'e 7 yıl 3 ay 15 gün, yardımcısı Şeyhmus Çakırtaş ile eski Suruç Belediye Başkanı Vekili İbrahim Akbaş'a da 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Cin hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Çakırtaş ve Akbaş katılmadı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Mahkeme Başkanı Tufan Arslantaş, sanık Cin'e son sözünü sordu.

Emrullah Cin, isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu belirtip beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise daha önce yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Emrullah Cin'e "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay, "terör örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk süresini göz önüne alan mahkeme heyeti, Cin'in tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Çakırtaş ve Akbaş hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan beraatlerine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Akbaş'ın cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

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Demokratik Bölgeler Partisi hapis cezası Suruç Belediye Başkanı Vekili İbrahim Akbaş Viranşehir eski belediye başkanı Emrullah Cin

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