DBP'li belediye teröristler için sağlık evi açmış

Van'ın Gürpınar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, belediyenin bölgede patlayıcı yapımı sırasında, çatışma ve çeşitli nedenlerle yaralanan PKK'lı teröristleri tedavi ettirmek amacıyla 3 sağlık evi açtığı bildirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürpınar Belediyesine yönelik terör soruşturmasını tamamladı. Aralarında eski DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Terör örgütü PKK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde anayasası kabul edilen KCK sözleşmesine göre dizayn edildiği, örgüte finans sağlandığı, belediyenin imkanlarının örgüt talimatları doğrultusunda kullanıldığı, bölücü terör örgütü mensuplarıyla belediye yetkililerinin irtibat halinde olduğu, ailesinde örgüt mensubu bulunan kişileri "değer ailesi" kabul edip belediyede çalışmaları için iş imkanı sağlandığı, terör örgütü mensupları ve örgütün temel finans kaynağı kaçakçılıkta kullanılmak üzere Faraşin Yaylası'na stabilize yol yapılmasında aktif rol oynadığı iddialarıyla ilgili Gürpınar Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Seçimlerin ardından yeni belediye yönetiminin göreve başlamasıyla belediye imkanlarının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve talimatları doğrultusunda kullanılmaya başlandığı kaydedilen iddianamede, bölge halkının devletten koparılarak belediye imkanlarıyla açılan birimlere yönlendirildiği, bu yolla örgütsel yapının dinamik kılındığı, örgüt mensupları ve yandaşlarına moral verildiği, ayrıca yapılacak eylemlere yoğun destek ve katılım sağlanarak devleti bölgede yok saymak ve itibarsızlaştırmak adına girişimde bulunulduğu bildirildi.

- Teröristler için sağlık evi açılmış Gürpınar Belediyesinin, ilçe merkezinde bulunan Muharrem Taş Sağlık Merkezi, Yaramış ve Kırkgeçit mahallelerinde "Kültür Evi" adı altında 3 sağlık evi açtığına yer verilen iddianamede, sağlık evine dönüştürülen kültür evlerinde çalışan sağlık personeli ve doktor bulunmadığı, bu sağlık evlerindeki tıbbi malzemelerin de Gürpınar Kaymakamlığınca Gürpınar Aile ve Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildiği vurgulandı. İddianamede, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi konumundaki Gürpınar'ın, terörle mücadele harekatının yoğun şekilde yürütüldüğü coğrafi bölgede bulunduğu ifade edilerek, ilçe kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü PKK mensuplarının bomba/el yapımı patlayıcı hazırlanması ile çatışmalar sırasında yaralandıkları ve işbirlikçileri aracılığıyla doktor ve sağlık personeli getirilmek suretiyle tedavi edilmeye çalışıldığı, bu hususun yakalanan ve teslim olan terörist beyanlarında da yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda ilçe sınırları içinde oluşturulan 3 sağlık evinin, bölgede faaliyet gösteren teröristlerin tedavisi ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sözde KCK sözleşmesi kapsamında açıldığına işaret edilen iddianamede, Gürpınar'da teröristlerin bölgede yoğun olarak kullandıkları kamp alanlarının bulunduğu belirtildi.

Gürpınar Belediyesince piyasa değeri 3-5 bin lira olan arızalı otobüsün 35 bin lira masraf yapılarak gezici kütüphaneye dönüştürüldüğü ve teröristin babasının isminin verildiği kaydedilen iddianamede, gezici kütüphanede örgütsel içerikli 812 kitap bulunduğu ve bu yayınlar aracılığıyla vatandaşlara örgüt propagandası yapıldığı ifade edildi. İddianamede belediyeye kayyum atanması üzerine Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yasak yayınlı kitaplara el konulduğuna yer verilerek, yakınları terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren birçok kişinin "değer ailesi" adı altında belediye bünyesinde işe alındıkları, birçoğuna inşaat malzemesi ve gıda yardımı yapıldığı, bazılarına ev ve ahır inşa edildiği bildirildi. "Değer ailesi" oldukları bahanesiyle işe alınanların isimleri ve ailelerin verdikleri dilekçe örneklerinin de yer aldığı iddianamede, dilekçelerde "....ağabeyim, 1994 yılında PKK saflarına katılmasından dolayı okulu bırakarak çalışmak zorunda kaldım.....Tüm bu sebeplerden dolayı tarafıma kalıcı bir iş verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim." şeklindeki ifadelerin bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Gürpınar Belediyesince bölgedeki teröristlerin isteği üzerine belediyenin iş makineleriyle Van (Gürpınar) ile Şırnak (Beytüşebbap) illeri arasında bulunan ve PKK'lı teröristlerin yoğun kullandığı Faraşin Yaylası'na yol yapılması için çalışma yürütüldüğü aktarıldı. Yolun, teröristlerin eylem yapmak üzere geçişlerini sağlamak ve terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık için alternatif amaçlı kullanılmak üzere yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu konuyla ilgili Danıştay 1. Dairesinin sorumlular hakkında soruşturma izni verdiği anımsatıldı. - "İhalelerin yüzde 10'u terör örgütüne aktarılır" İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık, 2014 seçimlerinde göreve getirilen Yıldız ile meclis üyesi Yıldız Çetin'in, belediye bünyesinde görevli çalışanlara talimat vererek, Gürpınar ilçesi kırsalındaki teröristlerin maddi, lojistik ve araç gereç gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Gizli tanık, ifadesinde şunları kaydetti: "Yurt dışında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına bizzat vardım götürmek suretiyle terör örgütüne yardım etmiştir. Bu kapsamda özellikle Gürpınar kırsalında bulunan örgüt mensuplarının gıda, akaryakıt, el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında ihtiyaç duyulan gübre ve diğer kimyasal maddeler ile araç ve gereç ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmıştır. Gürpınar kırsalındaki terör örgütü yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösteren belediye çalışanları ile sivil vatandaşlardan görevlendirilen işbirlikçiler vardır.