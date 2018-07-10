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DBP'li belediyede hükümlere aykırı şekilde 99 işçi çalıştırmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde DBP'li yönetim döneminde "görevi kötüye kullanmak" suçundan, aralarında eski belediye başkanları Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianameden: - "Şüphelilerin belediyenin 39 kadrolu işçisini ve hizmet alım yoluyla tahsis edilen 60 işçiyi zabıta hizmet birimlerinde çalışmalarına imkan sağladıkları, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş oldukları anlaşılmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde DBP'li yönetim döneminde eski belediye başkanları Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, suçun işlendiği tarih 2012-2015 yılları arasında gösterilerek, şüphelilerin o dönemdeki görevlerine yer verildi.

Söz konusu dönemde şüphelilerden Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu aktarılan iddianamede, Fahrettin Çağdaş'ın genel sekreter, Abdullah Sevinç ve Fethi Süvari'nin genel sekreter vekilleri, Hüseyin Bayrak, Mustafa Yıldız, Şahin Elkaan, Zülfi Atlı, Rojda Balkaş Akyüz'ün genel sekreter yardımcıları, Baran İpekyüz, Mehmet Sağlam ve Mehmet Kaya'nın zabıta daire başkanı olarak görev yaptıkları bildirildi.

18 Aralık 2015'te İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilmesine dair karar ve eklerin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin Danıştay Birinci Dairesi'ne yaptıkları itirazın reddine dair karar verildiği belirtildi.

- "Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş oldukları anlaşılmıştır"

İddianamede, Baydemir, Kışanak ve diğer şüphelilerin ön inceleme safhasında mülkiye müfettişliğine suçlamaları kabul etmediklerine dair yazılı ifade verdikleri kaydedildi.

Şüphelilerin işledikleri suça ilişkin ise iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelilerin görevlerinde, gereklere ve belediye zabıta hizmet yönetmeliğinin amir hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir. Şüphelilerin belediyenin 39 kadrolu işçisini ve hizmet alım yoluyla tahsis edilen 60 işçiyi zabıta hizmet birimlerinde çalışmalarına imkan sağladıkları, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş oldukları anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıkları dönemde aralarında Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, şüpheliler hakkında TCK'nin 53. maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin olarak "güvenlik tedbiri uygulamasına" karar verilmesi talep edildi.

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