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DBP’li Cengiz’in tutuklanmasının ardından meclis yeni başkanını seçmek için toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Belediyesi Başkanı Ahmet Cengiz’in kesinleşmiş hapis cezasının infazına başlanmasının ardından belediye meclisi cuma günü yapacağı seçimle yeni başkanını belirleyecek.Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te çıkan olaylarda izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP’li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Belediyesi Başkanı Ahmet Cengiz’in kesinleşmiş hapis cezasının infazına başlanmasının ardından belediye meclisi cuma günü yapacağı seçimle yeni başkanını belirleyecek.
Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te çıkan olaylarda izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP’li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Cengiz’in yerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre Çınar Belediye Meclisinin, meclis üyeleri arasından yeni başkanı seçmek üzere cuma günü toplanacağı belirtildi.

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