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DBP'li Çınar Belediye Başkanı Cengiz'in cezasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Cengiz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararı sonrası tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP'li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan Cengiz'in cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Kararın ardından Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gelerek teslim oldu.

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Ahmet Cengiz Çınar belediye başkanı DBP'li belediye

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