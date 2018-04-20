DBP'li Çınar Belediye Başkanı Cengiz'in cezasına onama

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği cezası onanan DBP'li Çınar Belediye Başkanı Ahmet Cengiz tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da 7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan Cengiz'in cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Kararın ardından Cengiz, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gelerek teslim oldu.
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum