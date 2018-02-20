DBP'li eski belediye başkanı Kaya'nın yargılandığı dava

Sanık avukatları, aynı suçtan yargılanan diğer sanıkların tahliye edildiğini belirtti, Kaya'nın 15 aydan bu yana devam eden tutukluluk halinin sonlandırılmasını istedi.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklardan bazıları duruşmaya katılmazken, bazı sanıklar, yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lı teröristlerin defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma ertelendi.

- İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, dönemin bazı belediye görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Karşıyaka Yenimahalle Mezarlığı'nda "1. bölge" olarak tabir edilen kısmın ölen teröristler için ayrıldığı belirtilen iddianamede, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesi ile "terör örgütleri ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla iltisaklı olduğu" gerekçesiyle kapatılan MEYADER yöneticilerinin, terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibatlı olarak öldürülen terör örgütü mensuplarının bilgilerini öğrendikleri, aileleriyle temasa geçerek cenaze ve taziyeleri terör örgütü propagandasına dönüştürdüklerine yer verilmişti.