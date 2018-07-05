DBP'li eski belediye başkanının teröristle irtibatı gerekçeli kararda

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - DBP'li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 12 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Uğur'un belediye başkanı olduğu Hizan ilçesinde halkı, terör örgütü PKK çizgisine çekmeye çalıştığı ve örgütü meşru göstermek için faaliyet yürüttüğü belirtildi. Sanığın halk nezdinde terör örgütüne sempati kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, yürüttüğü görevi de kullanarak PKK'ya müzahir kitle yaratmaya çalıştığı vurgulanan kararda, şu ifadeler kullanıldı: "PKK propagandası yapılan etkinliklere sıklıkla katılması, PKK'lıların cenazelerine iştirak etmesi, PKK unsurlarına yapılacak operasyonlara engel olmak için bölgeye gitmesi, öz yönetim açıklamasına katılması bu gayretin sonucudur. Sanığın belediye başkanı olduğu da gözetildiğinde, halk nezdinde bu gayreti alelade bir kişiden daha etkili olmaktadır. Sanığın ölü ele geçen teröristler için yapılan cenazeler ve taziyelere katılması bir eylem tarzıdır. Ölü ele geçirilen teröristlerin gerek cenazelerine katılımın yüksek olması gerek geride kalan aile bireylerine yardım sağlanması ve gerekse bunların anılması örgüt için hayati önem taşımaktadır. Bu durum örgüte katılımın diri tutulabilmesi için gereklidir. Bu nedenle PKK cenazelere önem vermektedir. Sanığın faaliyeti bu nedenle örgütsel bir faaliyettir. Bu faaliyet gerek dolaylı ikrar gerek olay tutanağı ve gerekse görüntü kayıtlarıyla sübut bulmuştur."

- "İş makineleri örgütün amacı doğrultusunda kullandırılmış" Kararda, sanık Uğur'un, sıklıkla terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı ve örgüte müzahir yayın organlarının çağrısı üzerine düzenlenen etkinliklere katıldığına işaret edildi. İlçede sözde "öz yönetim" ilanının ardından şiddet olaylarının baş gösterdiği ve çukur kazma eylemlerinin yapıldığı anlatılan kararda, şunlar kaydedildi: "Belediye başkanı olan sanığın gerek katılımın artmasına gerekse ilanın itibar görmesine etkisi olmuştur. Sanık ayrıca gizli tanık ve tanık beyanlarına, arama tutanaklarına göre, örgütün amacı doğrultusunda gerçekleşen gösteri ve yürüyüşlerin talimatlarını vermekte, ölü ele geçen teröristler için belediye imkanlarını kullanmakta ve belediyeye ait iş makinelerini terör örgütünün amacı doğrultusunda kullandırmaktır. Tüm bu eylemler bir arada değerlendirildiğinde, sanığın eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluluk oluşturduğu, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içinde hareket ettiği, faaliyetlerin yeterli eylem çeşitliliği ve eylem sıklığına ulaştığı görülmüş, sanığın üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği sabit görülmüştür."

- Gri listede aranan teröristle irtibat halindeymiş Gerekçeli kararda, dosyadaki gizli tanık ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık ifadesinde, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Bu şahsı Hizan Belediye Başkanı olarak bilirim. Bu şahıs, 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik (Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist) ile sürekli irtibat halindedir, yaşamsal malzeme ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ücretlerini öder, örgüte araç gereç ve para lazım olduğunda belediyenin imkanlarını kullanarak yardım eder, Hizan'da örgüt tarafından düzenlenen basın açıklaması ve yürüyüşlerin talimatını verir, pankartların ve basın açıklaması metinlerinin bizzat kontrolünden sorumludur. Hizan'da 2015 yılında ilan edilen sözde özerkliği (önceki bir tarihte) teşhis ettiğim Naze ana olarak bildiğim şahısla ilan ettiren kişidir. Öz yönetim sonrası gerçekleştirilen çukur kazma eylemlerinde kullanılmak üzere belediyeye ait kepçeyi çukur kazanlara teslim ettiğini biliyorum."