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De Mistura Suriye'de çözüm arayışları için Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 01:01 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Mısır'ın başkenti Kahire'de Suriye krizini değerlendirdi

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura’nın Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı konutunda yapılan görüşmede, Şükri ve De Mistura’nın Suriye’deki krizin siyasi yollarla çözülmesi konusunu değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşmenin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye’deki krizin sonlandırılması ve siyasi çözüme gidilmesi yönündeki arayışlar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

BM'nin Kahire'nin konu ile ilgili görüşlerine gösterdiği özenin altının çizildiği açıklamada, De Mistura’nın Suriye’deki son gelişmeler ve uluslararası arenada çözüm girişimleri ile ilgili atılan adımlar hakkında Mısır Dışişleri Bakanı Şürki’ye bilgi verdiği ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı'nın Şükri'nin ise Mısır tarafının çözüm önerileri De Mistura'ya aktardığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
De Mistura görüşme Kahire Şukri

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