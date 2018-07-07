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DEAŞ Diyala'da 7 sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ militanları, otoyolda durdurdukları sivil araçtaki 7 kişiyi öldürdü

DİYALA (AA) - Irak'ın Diyala kentinde terör örgütü DEAŞ militanları, otoyolda durdurdukları sivil bir araçtaki 7 kişiyi öldürdü.

Diyala polis gücünde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala kent merkezi ile Bahrz kasabası arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanlarının bir aracı durdurduğunu ve araçtaki 7 sivili infaz ettiğini belirtti.

Söz konusu durumun bölgedeki halkta endişe yaratmaya başladığını ifade eden Şemmeri, güvenlik güçlerinin bölgedeki militanlara yönelik operasyon başlattığını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Diyala Kerkük

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